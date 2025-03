Stand: 13.03.2025 08:26 Uhr Böschungsbrand an Bahngleisen in der Nähe von Pasewalk

An der Bahnstrecke bei Pasewalk zwischen Sponholz und Stettin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat auf einer Fläche von etwa 3000m² die Böschung gebrannt. Das Feuer hatte sich bis an das Gleisbett ausgebreitet und auch ein Bauteil der elektronischen Zugsteuerung erfasst. Wie die Bundespolizei mitteilte, konnten durch Löscheinsatz der Pasewalker Feuerwehr größere Schäden an den Bahnanlagen verhindert werden. Im Gleisbereich sind mehrere unbenutzte Feuerwerkskörper gefunden worden. Die Bundespolizei ermittelt jetzt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 13.03.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte