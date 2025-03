Stand: 07.03.2025 09:30 Uhr Björn Eckardt will für Basis-Partei Landrat der Seenplatte werden

Björn Eckhardt wurde von der Partei "Die Basis" als Kandidiat für das Amt des Landrates in der Mecklenburgischen Seenplatte nominiert. Der 59-jährige gebürtige Rostocker lebt im Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte. Er war bereits 2018 zur Landratswahl angetreten, damals noch als AfD-Kandidat. Neben Eckardt gibt es vier weitere Bewerber. Vizelandrat Thomas Müller kandidiert für die CDU, die beiden Landtagsabgeordneten Torsten Koplin (Die Linke) und Enrico Schult (AfD) sowie der SPD-Kreisvorsitzende Johannes Arlt. Die Wahl findet am 11. Mai statt. Sie ist nötig, weil die Amtszeit von Landrat Heiko Kärger (CDU) endet und der 65-Jährige in den Ruhestand geht. Kärger führt die Kreisverwaltung mit ihren inzwischen rund 1.200 Mitarbeitern seit Gründung des Kreises 2011.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 07.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte