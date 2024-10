Stand: 18.10.2024 15:59 Uhr Biobauern treffen sich bei Agroforst-Feldtag in Gessin

In Gessin bei Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) drehte sich am Freitag alles um die Vorteile von Bäumen und Sträuchern auf dem Acker. Ein Agroforst-Feldtag für Biobauern sollte das Thema praktisch erlebbar machen. Und das künftig nicht nur für Landwirte. Im Mittelpunkt stand das Ende 2023 gestartete Pilotprojekt "Dialog-Acker". Auf 21 Hektar wurde in Gessin der Acker mit Reihen zum Beispiel aus Obst- und Nussbäumen sowie Wildobsträuchern bepflanzt. Vor Ort informierten sich die Bauern nun über die positiven Auswirkungen auf die biologische Vielfalt. Wie die früher üblichen Feldheckenstreifen verbessern Agroforstsysteme den Boden durch die Biomasse des Laubes. Damit bieten sie gleichzeitig einen selten gewordenen Lebensraum für Insekten, Singvögel oder Feldhasen. Neu ist, dass junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen diese Vorteile nun regelmäßig zusammen mit interessierten Laien untersuchen wollen. Mitmachen können hier zum Beispiel auch Schulklassen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 18.10.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte