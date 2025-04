Stand: 09.04.2025 10:04 Uhr Beste Auszubildende im Gastgewerbe kommen aus der Region

Bei den Landesjugendmeisterschaften in gastgewerblichen Berufen haben Auszubildende aus der Haff-Müritz-Region zwei Titel gewonnen. Bei dem Wettbewerb im Schloss Fleesensee (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) setzte sich Lea Berk von Gillmeister Enterprises Neubrandenburg in der Kategorie Restaurantfachfrau/-mann durch. Noah Duse vom Hotel "Am Park" in Pasewalk wurde Beste in der Kategorie Hotelfachfrau/-mann. Kha Dac Cao vom "Strandhotel Ostseeblick" Heringsdorf siegte in der Rubrik Koch/Köchin. Insgesamt traten 18 Auszubildende zum Landesentscheid an. Alle drei Sieger haben sich für das Bundesfinale im Oktober in Nordrhein/Westfalen qualifiziert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 09.04.2025 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte