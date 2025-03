Stand: 19.03.2025 08:32 Uhr Beratungen zur Gesundheit in Neubrandenburg

Den Blutzuckerspiegel oder den Blutdruck ohne Termin kontrollieren lassen - das geht am Mittwoch im "Informationszentrum Gesundheit" im Reitbahnviertel Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Am Tag des Gesundheitsamtes sind von 11 bis 17 Uhr fachkundige Expertinnen und Experten vor Ort, so ein Sprecher. Angeboten werden auch Beratungen zu verschiedenen Gesundheitsfragen, insbesondere zur Zahngesundheit. Besucherinnen und Besucher können zudem die Auswirkungen von Alkoholkonsum mit Hilfe einer sogenannten Promille-Brille nachempfinden. Außerdem vermitteln die Fachleute Wissen zu schädlichen Stoffen in Tabak und Cannabis. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

