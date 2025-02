Stand: 11.02.2025 14:21 Uhr Bei Woldegk: Tödlicher Unfall mit Radfahrer

Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 198 bei Woldegk (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ums Leben gekommen. Der 74 Jahre alte Mann fuhr nach Angaben der Polizei am Morgen in Richtung Prenzlau. Ein 58-Jähriger fuhr mit einem Transporter in dieselbe Richtung und kollidierte mit dem Fahrradfahrer kurz vor der Ortschaft Wolfshagen. Aufgrund der schweren Verletzungen wurden ein Rettungswagen, ein Notarztwagen sowie ein Rettungshubschrauber herbeigerufen. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen starb der Radfahrer noch an der Unfallstelle. Die B198 wurde in beide Richtungen bis zum späten Vormittag voll gesperrt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte