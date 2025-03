Stand: 24.03.2025 15:16 Uhr Baustart für neuen Kreisverkehr in Ueckermünde

In Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) haben die Bauarbeiten für einen neuen Kreisverkehr an der Zufahrt zum Haffstrand begonnen. Die Kosten: Mehr als eine Million Euro. Einen Auftrag für eine solche Summe, unterschreibe er sehr selten, sagt Bürgermeister Jürgen Kliewe. Er sei froh, dass der Bau beginne. Kritiker hatten den Kreisverkehr infrage gestellt, zu teuer und unnötig sei er. Zumal das Hotel, dessen gute Zugänglichkeit er sichern soll, vorerst nicht gebaut wird. Als erstes wird nun eine Baustraße errichtet, damit Lagunenstadt und Strand erreichbar bleiben. Sommerurlauber in Ueckermünde müssen sich trotzdem auf Verkehrsbehinderungen einstellen, alle Umleitungen seien ausgeschildert, so der Bauamtsleiter. Fertiggestellt wird der Kreisverkehr zum Saisonstart im nächsten Jahr.

