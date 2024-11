Stand: 22.11.2024 06:48 Uhr Autofahrerin verursacht Unfall mit hohem Sachschaden in Neddemin

Bei einem Unfall in Neddemin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Donnerstagnachmittag nach Angaben der Polizei eine Frau mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und beschädigte mehrere Autos stark. Die 41-Jährige verlor in einer Linkskurve offenbar die Kontrolle über ihr Auto und kam nach rechts von der Straße ab. Sie krachte mit ihrem Fahrzeug durch den Zaun eines Autohandels. Anschließend stieß sie mit ihrem Auto gegen fünf, zum Verkauf stehende, Fahrzeuge, so die Polizei. Unklar ist, warum die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren hatte. Die Autofahrerin ist mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 72.000 Euro.

