Stand: 23.04.2025 16:37 Uhr Ausbau der Friedländer Bahn beschäftigt Stadtvertretung

Die Stadtvertretung Friedland (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) will am Mittwochabend die Grundlage für den Ausbau der Friedländer Bahn schaffen. Dafür muss sie eine Änderung der Finanzierung beschließen. Es geht darum, wer die Kosten trägt, wenn der Ausbau der 22 Kilometer langen Strecke zwischen Neubrandenburg und Friedland für den Güterverkehr teurer wird als geplant. Knapp neun Millionen Euro sind vorgesehen. Mit 720.000 Euro beteiligt sich die Stadt. Rund 200.000 Euro steuert das Unternehmen Friedländer Landhandel bei. Beide Gesellschafter wollen eventuelle Mehrkosten nicht allein tragen. Sie möchten, dass alle Gesellschafter - dazu gehören auch der Kreis Mecklenburgische Seenplatte und die Stadt Neubrandenburg - gemeinsam nach Lösungen suchen. Wird die geänderte Finanzierungsvereinbarung heute so beschlossen, könne nächste Woche die Planungsleistung ausgeschrieben werden, heißt es.

