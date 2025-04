Stand: 12.04.2025 08:00 Uhr Kein Nacktwandern zu Ostern in der Mecklenburgischen Seenplatte

Der erste FKK-Wanderweg in Mecklenburg-Vorpommern am Rätzsee bei Mirow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) wird später eingeweiht als geplant. Die Eröffnung zu Ostern sei nicht möglich, weil die Vorbereitungen noch nicht abgeschlossen seien, bestätigte das Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte. Unter anderem fehle noch die Ausschilderung. Ein neuer Termin stehe noch nicht fest. Der etwa dreieinhalb Kilometer lange Weg befindet sich in unmittelbarer Nähe zu einem FKK-Campingplatz. Die Betreiber des Campingplatzes haben diesen Weg initiiert, weil Urlauber ihn sich gewünscht haben. Der Wanderweg soll auch für Menschen offen bleiben, die bekleidet wandern möchten. Im September sind Mecklenburgische Nacktwandertage am Rätzsee geplant.

