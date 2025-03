Stand: 24.03.2025 15:42 Uhr Anhänger brennt auf Bundesstraße bei Groß Plasten

Auf der Bundesstraße 192 bei Groß Plasten (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat am Montagvormittag ein PKW-Anhänger gebrannt. Ein Ersthelfer habe sich leicht am Finger verletzt und sei ambulant behandelt worden, berichtet eine Polizeisprecherin. Dem Brand vorausgegangen war eine Reifenpanne. Die Bundesstraße musste für die Lösch- und Aufräumarbeiten mehrere Stunden gesperrt werden. Auf dem Anhänger waren Snackautomaten für die Herstellung von Popcorn, Nachos und Zuckerwatte geladen. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

