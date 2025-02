Stand: 26.02.2025 15:48 Uhr Angriff auf Friedländer Marktplatz

Bei einem Messerangriff auf dem Marktplatz in Friedland (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist ein 27-jähriger Mann verletzt worden. Nach einem Notruf am Vormittag war die Polizei mit mehreren Streifwagen angerückt. Täter und Opfer hatten den Tatort bereits verlassen. Dank der Beschreibung mehrerer Zeugen konnten der Verletzte und ein 46-jähriger Tatverdächtiger schnell gefunden werden. Die Ermittlungen dauern an. Der mutmaßliche Täter ist in Polizeigewahrsam, der Geschädigte wurde in eine Klinik gebracht.

