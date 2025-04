Stand: 11.04.2025 07:35 Uhr Alt Schönau: Batterieladegerät am Auto verursacht Brand

Ein defektes Batterieladegerät, das an einem Auto angeschlossen war, hat am Donnerstagnachmittag in Alt Schönau bei Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ein Feuer ausgelöst. Als die Feuerwehr eintraf, stand ein Schuppen bereits vollständig in Flammen. Wie die Polizei mitteilte, hatte das Feuer auch ein weiteres Auto vor dem Schuppen erfasst. Bevor die Flammen auf weitere Fahrzeuge übergreifen konnten, hatten Feuerwehrleute den Brand gelöscht. Sachschaden: 70.000 Euro.

