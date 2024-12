Stand: 13.12.2024 06:42 Uhr Alkoholisiert am Steuer: 71-Jähriger verursacht Unfall in Eggesin

Am Donnerstagabend hat ein 71-Jähriger einen Autounfall verursacht. Der Mann war mit seinem Wagen in Eggesin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) in Richtung Markt unterwegs. Nach Angaben der Polizei stieß er in einer Rechtskurve mit einem entgegenkommenden Fahrzeug einer 55-jährigen Frau zusammen. Daraufhin fuhr er rückwärts in einem Bogen über den Gehweg und prallte - diesmal mit dem Heck seines Fahrzeugs - erneut gegen das bereits beschädigte Auto der 55-Jährigen. Ein Atemalkoholtest zeigte bei dem 71-jährigen Unfallverursacher einen Wert von 1,86 Promille. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet, zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

