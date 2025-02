Stand: 05.02.2025 07:07 Uhr A19 bei Röbel: Holzlaster verliert Ladung

Am frühen Mittwochmorgen hat ein Holzlaster auf der Autobahn 19 bei Röbel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) seine Ladung verloren. An seinem Anhänger war eine Halterung gebrochen. Etwa 30 Baumstämme fielen auf die Straße. Ein Pkw fuhr gegen einige der drei Meter langen Stämme, das Ergebnis - Totalschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Autobahn musste an der Anschlussstelle Röbel in Fahrtrichtung Rostock für etwa anderthalb Stunden voll gesperrt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 05.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte