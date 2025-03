Stand: 28.03.2025 05:40 Uhr 34. Norddeutsche Naturfototage in Waren beginnen

Die 24. Norddeutschen Naturfototage beginnen in Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Bis Sonntag gibt es zahlreiche Vorträge, Workshops, eine Fotomesse und einen Wettbewerb. Die Besucher können aus knapp 300 Bildern das beste Naturfoto auswählen. Etwa 80 Hobby- und Profifotografen aus ganz Deutschland haben ihre Werke beim Wettbewerb eingereicht. Die fünf besten Fotos einer Kategorie werden am Sonnabend prämiert. Der Gesamtwert der Preise liegt bei 5.400 Euro. Interessierte können außerdem auf verschiedenen Exkursionen die Seenplatte fotografisch entdecken. Auf der Fotomesse wird auch die neueste Technik vorgestellt. Besucher können dort ihre Kameras kostenlos durchchecken und reinigen lassen. Experten werden von ihren Erfahrungen beim Fotografieren berichten. Der Veranstalter - ein Vertrieb für Kameratechnik aus Aachen - rechnet mit 350 bis 400 Gästen an diesem Wochenende.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte