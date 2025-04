Stand: 19.04.2025 16:55 Uhr 1. Flagfootball-Bundesliga: Strelitz Dukes mit erstem Sieg

Bei ihrem Heimspieldebüt in der 1. Flagfootball-Bundesliga haben die Aufsteiger von den Strelitz Dukes den ersten Saisonsieg geholt. Zum Auftakt des Spieltages im Neustrelitzer Parkstadion gewannen sie am Sonnabend mit 35:20 gegen die Bornheim Badgers aus Frankfurt am Main. Die beiden anderen Spiele des Tages gegen ein weiteres Team aus Frankfurt/Main und gegen eines aus Berlin gingen verloren. Saisonziel der Dukes bleibt der Klassenerhalt. In Deutschland gibt es etwa 200 Flagfootball-Mannschaften, 16 davon spielen in der 1. Bundesliga. Die Sportart ist eine sanftere Variante des American Football, 2028 wird sie olympisch. Der Neustrelitzer Verein wurde vor vier Jahren gegründet und hat inzwischen mehr als 30 Mitglieder. Die Strelitz Dukes sind das einzige Team aus Mecklenburg-Vorpommern in der höchsten Flagfootball-Spielklasse Deutschlands.

