Stand: 14.04.2025 14:52 Uhr Wahlbenachrichtigungen werden versendet

Die Städte und Gemeinden in der Haff-Müritz-Region versenden jetzt die Wahlbenachrichtigungen für alle Wahlen am 11. Mai. Rund 260.000 Wahlberechtigte können dann über die Landräte der Kreise Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte abstimmen sowie über die Bürgermeister in Neubrandenburg, Feldberg, Galenbeck und Sponholz. Bis zum Karsamstag sollten alle Wahlberechtigten ihre Benachrichtigung im Briefkasten haben. Sollte das nicht der Fall sein, können sich Betroffene in der Woche nach Ostern persönlich in den Ämtern und Rathäusern ihrer Gemeinde melden. Es komme bei jeder Wahl vor, dass Adressen nicht stimmten oder Briefkästen nicht ordnungsgemäß beschriftet seien, heißt es von der Wahlleitung der Stadt Neubrandenburg. In zahlreichen Orten kann ab dem 22. April per Briefwahl in den Rathäusern abgestimmt werden.

