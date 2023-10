Stand: 15.10.2023 13:25 Uhr Zwischen Wismar und Bad Kleinen: Abgesägter Baum legt Zugverkehr lahm

Private Baumfällarbeiten haben am Samstag den Zugverkehr zwischen Wismar und Bad Kleinen lahmgelegt. Nach Angaben der Bahn war am frühen Nachmittag ein abgesägter Baum gekippt und auf der Oberleitung gelandet. Für viele Bahnreisende bedeutete das, zwei Stunden warten. Vier Züge mussten in Bad Kleinen wenden, so eine Bahnsprecherin. Die Feuerwehr konnte den Baum aus der Oberleitung entfernen. Menschen wurden nicht verletzt. Oberleitungen haben eine Stromstärke von 15.000 Volt und 1.000 Ampere - das ist 65 Mal so viel, wie in der Steckdose zu Hause.

