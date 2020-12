Stand: 04.12.2020 05:02 Uhr Zweiter Sieg für Schwerin in der Champions League

Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin haben im dritten und letzten Spiel des Champions-League-Turniers in Florenz ihren zweiten Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski setzte sich gegen die Italienerinnen von Busto Arsizio Volley mit 3:0 (26:24, 25:14, 25:22) durch und verschaffte sich damit eine gute Ausgangsposition. Bei den Rückspielen in der Vierergruppe in der ersten Februarwoche 2021 ist der deutsche Rekordmeister Gastgeber in seiner Arena. | 04.12.2020 05:02