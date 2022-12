Stand: 27.12.2022 13:25 Uhr Zweiter LNG-Shuttle-Tanker vor Rügen angekommen

Der zweite von insgesamt drei Flüssigerdgas-Shuttle-Schiffen für das geplante LNG-Terminal in Lubmin liegt vor Sassnitz in der Ostsee bereit. Laut dem Investor Deutsche Regas wird das dritte Schiff erst Anlaufen, wenn eine Inbetriebnahme in Aussicht steht. Diese wird für Anfang 2023 erwartet. Die "Coral Favia" soll das Flüssigerdgas gemeinsam mit der bereits eingetroffenen "Coral Furcata" von dem vor der Küste liegenden Tanker "Seapeak Hispania" bis zum Lubminer Hafen bringen. Laut dem Schiffsverkehrsportal "Marine Traffic" hat die 137 Meter lange und rund 20 Meter breite Favia eine Kapazität von 10.000 Kubikmetern.

