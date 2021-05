Zweiter Herrentag mit Corona-Regeln Stand: 12.05.2021 17:18 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern gelten auch am diesjährigen Herrentag die Corona-Regeln. Ausflüge sind nur im begrenzten Kreis möglich.

Am Herrentag gelten die coronabedingten Kontaktbeschränkungen und Hygieneregeln noch. Ein Haushalt plus maximal eine Person -größer darf die Herrentagsparty nicht werden. Einzige Ausnahme: Vollständig Geimpfte und Genesene können sich auch in größerer Runde treffen, wobei Kinder unter 14 Jahren nicht mitgezählt werden.

Ausflug mit Alkohol ist möglich

Der Alkoholausschank ist im ganzen Land untersagt, der Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit dagegen nicht generell. Allerdings können die Behörden in den Innenstädten und an Orten, wo sich viele Menschen längere Zeit aufhalten, den Alkoholkonsum verbieten. Die Polizei hat verstärkte Kontrollen angekündigt, sagte eine Polizeisprecherin.

Um 22 Uhr ist Schluss

Reisebeschränkungen gibt es für Einheimische innerhalb Mecklenburg-Vorpommerns nicht mehr. Ausflüge sind landesweit und auch darüber hinaus möglich. Einwohner von vier Landkreisen sollten allerdings abends die Uhr im Blick behalten. In Ludwigslust-Parchim, Nordwestmecklenburg, Vorpommern-Greifswald und an der Mecklenburgische Seenplatte gilt - außer für Genesene und Geimpfte - noch die nächtliche Ausgangssperre von 22 Uhr abends bis 5 Uhr früh.

