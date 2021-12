Stand: 27.12.2021 15:28 Uhr Zwei neue Fälle von Geflügelpest

In Mecklenburg-Vorpommern sind über die Weihnachtsfeiertage zwei neue Fälle von Geflügelpest aufgetreten. In einem Puten-Bestand im Kreis Ludwigslust-Parchim mussten deshalb 14 Tiere getötet werden. Bei einem großen Betrieb in Jürgenshagen im Landkreis Rostock seien am Sonntag etwa 20.700 Puten gekeult worden. Laut Umweltministerium war das notwendig, weil das Geflügelpest-Virus äußerst aggressiv und ansteckend ist. | 27.12.2021 15:30

