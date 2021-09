Stand: 13.09.2021 18:39 Uhr Zwei mutmaßlich Kriminelle aus MV unter Afghanistan-Evakuierten

Unter den mehreren Tausend nach Deutschland gebrachten Afghanen sind zwei Personen, die der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern wegen mutmaßlicher Gesetzesverstöße bekannt sind. Das teilte das Innenministerium mit. Eine Person hat demnach 2020 einen Strafbefehl wegen Hausfriedensbruche erhalten und war deshalb nach Afghanistan abgeschoben worden. Gegen eine zweite Person sei ein Betrugsverfahren in Schwerin anhängig, außerdem werde gegen sie in einem anderen Bundesland wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung bei einem Verkehrsunfall ermittelt. Ob sich die beiden aktuell in Mecklenburg-Vorpommern aufhalten, ist nicht klar. Bisher sind 60 ehemalige Ortskräfte und andere als schutzbedürftig eingestufte Afghanen nach Mecklenburg-Vorpommern gebracht worden. Am Dienstag (14. September) befasst sich der Innenausschuss des Landtags auf Antrag der AfD mit den Evakuierungen von Afghanen nach Deutschland und Mecklenburg-Vorpommern. | 13.09.2021 18:38

