Zwei Wolfsrisse am Stadtrand von Greifswald Stand: 03.02.2022 06:16 Uhr Am Rand von Greifswald ist eine Schafherde zwei Mal innerhalb kürzester Zeit von einem oder mehreren Wölfen angegriffen worden. Das haben Labor-Ergebnisse bestätigt. Bei dem Angriff wurden mehrere Schafe getötet und verletzt.

Das erste Schaf wurde in der Nacht auf den 21. Januar gerissen. Der zweite Vorfall ereignete sich nur zwei Tage später. Insgesamt wurden fünf Schafe getötet und fünf weitere schwer verletzt. Eines dieser Schafe hatte so schwerwiegende Verletztungen, dass es von einem Tierarzt erlöst werden musste. Ein Rissgutachter hat daraufhin DNA-Proben entnommen. Laut Stadtverwaltung bestätigen die Labor-Ergebnisse, dass es ein Wolf war. Trotzdem sollen die Schafe auch weiterhin auf der ehemaligen Deponie weiden können. Deshalb wolle die Kommune die notwendigen Schutzvorkehrungen unterstützen, so Oberbürgermeister Stefan Fassbinder.

Mehrere Wölfe leben rund um Greifswald

Dass Wölfe in dieser Umgebung leben, ist nicht neu. Laut Stadtförster Bent Knoll, ist es mindestens ein Rudel mit acht bis neun Tieren. Es soll westlich von Greifswald leben, in der Gegend um Jarmshagen, Jeeser und Gistow. Hinzu kommen noch einzelne Tiere östlich und südlich von Greifswald. Am Menschen haben die Tiere aber kein Interesse, so Knoll. Bei einer Begegnung solle man sich ruhig verhalten und Abstand halten.