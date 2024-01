Zwei Windräder in MV abgebrannt: Schaden geht in Millionen Stand: 24.01.2024 11:41 Uhr Erst ein Windrad bei Greifswald, dann eines in der Nähe von Demmin: In Mecklenburg-Vorpommern haben kurz hintereinander zwei Windräder Feuer gefangen. Die Feuerwehr ließ die Anlagen bei Demmin und Greifswald kontrolliert abbrennen.

In Ganschendorf einem Ortsteil von Sarow südlich von Demmin ist am Dienstag ein Windrad in Flammen aufgegangen. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von rund 1,5 Millionen Euro. Die Feuerwehr hat den Brandort abgesperrt, konnte das Windrad aber nur kontrolliert abbrennen lassen. In Ganschendorf übernimmt nach Angaben des Amtswehrführers die Betreiberfirma die Sicherung und den späteren Abbau der Anlage. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Abgebranntes Windrad in Hinrichshagen

Zuvor war in der Nähe von Greifswald eine Windkraftanlage abgebrannt. Zwischenzeitlich stand die Gondel der Anlage in voller Ausdehnung in Flammen. Nach Angaben des Betreibers handelte es sich bei der Anlage bei Greifswald um eine 3-MW-Anlage aus dem Jahr 2015. Die Rotornabenhöhe von 96 Metern hatte keine Löscharbeiten zugelassen, die Anlage musste kontrolliert abbrennen. Am Nachmittag waren mehr als 30 Einsatzkräfte am Brandort nahe Hinrichshagen. Der erste Notruf war kurz nach Mittag eingegangen. Beide Bränden sind auf einen technischen Defekt der Windräder zurückzuführen. Zur Schadenshöhe im Fall Hinrichshagen liegen laut Sprecher bislang keine Erkenntnisse vor.

