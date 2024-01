Zwei Windräder abgebrannt: Schaden rund vier Millionen Euro Stand: 24.01.2024 14:26 Uhr Erst ein Windrad bei Greifswald, dann eines in der Nähe von Demmin: In Mecklenburg-Vorpommern musste die Feuerwehr am Dienstag zwei Anlagen kontrolliert abbrennen lassen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund vier Millionen Euro.

In Ganschendorf einem Ortsteil von Sarow südlich von Demmin ist am Dienstag ein Windrad in Flammen aufgegangen. Durch den Brand entstand dort ein Sachschaden von rund 1,5 Millionen Euro. Die Feuerwehr hatte den Brandort abgesperrt, konnte das Windrad aber nur kontrolliert abbrennen lassen.

Bereits dritter Vorfall in Windpark bei Sarow

Verletzt wurde niemand. Aber in diesem Windpark war es bereits der dritte derartige Zwischenfall. In dem Park habe es auch schon 2022 und 2015 gebrannt, erklärte Thomas Gebel, der Amtswehrführer des Amtes Demmin-Land. 2022 war demnach ein Maschinenhaus nach einem technischen Defekt kontrolliert abgebrannt. 2015 soll ein Blitz ein Maschinenhaus in Brand gesetzt haben.

Monteure alarmierten die Feuerwehr

Zuvor war in der Nähe von Greifswald eine Windkraftanlagen-Gondel abgebrannt. Unmittelbar vor dem Vollbrand waren noch Monteure per Fahrstuhl zum Maschinenhaus hochgefahren. Sie hätten etwas gerochen, seien umgekehrt und hätten die Feuerwehr alarmiert, sagte am Mittwoch der zuständige Betriebsführer Kristian Brunck. Die Anlage war demnach nicht am Netz, sondern stand nach der Behebung von Fehlermeldungen erst wieder kurz davor, erneut in Betrieb zu gehen.

2,5 Millionen Euro Schaden am Windrad in Hinrichshagen

Nach Angaben des Betreibers handelte es sich bei dem Vorfall um eine 3-MW-Anlage aus dem Jahr 2015. Die Rotornabenhöhe von 94 Metern ließ keine Löscharbeiten zu, daher musste auch diese Gondel kontrolliert abbrennen. Mehr als 30 Einsatzkräfte waren am Brandort. Die Ursache für den Brandausbruch müsse noch durch Gutachter geklärt werden, sagte Brunck. Wenn der Turm und das Fundament stehen bleiben könnten, gehe es um einen Schaden von etwa 2,5 Millionen Euro.

