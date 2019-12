Stand: 13.12.2019 14:15 Uhr

Zwei Tote und Schwerverletzte bei Unfällen in MV

Bei Verkehrsunfällen in Mecklenburg-Vorpommern sind innerhalb kurzer Zeit zwei Menschen ums Leben gekommen und mehrere schwer verletzt worden. Die Unfälle ereigneten sich in Remplin, bei Teterow und in Lübesse.

Fußgänger stirbt bei Teterow

Bei Teterow (Landkreis Rostock) starb am Freitagmorgen ein Fußgänger auf der B108. Wie ein Polizeisprecher sagte, erfasste der Fahrer eines Autos den Mann, der bei dem Zusammenprall tödlich verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Rostock. Weitere Einzelheiten sind bislang nicht bekannt.

Frontalzusammenstoß beim Überholen

Zuvor kam eine Frau auf der B104 bei Remplin (Kreis Mecklenburgischen Seenplatte) ums Leben, als ein Autofahrer zum Überholen ausscherte und mit dem Auto der Frau im Gegenverkehr kollidierte. Die 56-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der 60 Jahre alte Unfallverursacher wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war mehrere Stunden lang voll gesperrt.

Alkoholisierter 70-Jähriger verursacht Auffahrunfall

Bereits am Donenrstagabend verursachte ein betrunkener Autofahrer in Lübesse (Landkreis Ludwigslust-Parchim) einen schweren Unfall. Wie die Polizei mitteilte, war der 70-Jährige mit seinem Wagen von hinten in das Fahrzeug eines 56-Jährigen gekracht. Beide Fahrer wurden schwer verletzt und in eine Klinik gebracht. Bei dem Verursacher stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von mehr als 1,5 Promille fest.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Mecklenburg-Vorpommern Staus, Baustellen, Gefahrenhinweise und Behinderungen auf den Straßen - die aktuelle Verkehrslage in Mecklenburg-Vorpommern. mehr 19 Bilder NDR Info Hintergrund: Die Retter am Unfallort NDR Info Feuerwehr und Notärzte sind immer in Bereitschaft, falls irgendwo im Norden ein Unfall passiert. Wie gehen die Retter vor? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 13.12.2019 | 14:00 Uhr