Zwei Tote nach Brand eines Wohnhauses in Jarmen

Stand: 24.06.2023 12:29 Uhr

Bei einem Brand eines Wohnhauses in Jarmen (Vorpommern-Greifswald) sind am frühen Sonnabendmorgen zwei Menschen ums Leben gekommen. Der Schaden an dem Gebäude wird auf mindestens 250.000 Euro geschätzt.