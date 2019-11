Stand: 28.11.2019 05:10 Uhr

Zwei Tote bei schweren Unfällen in MV

Am Mittwochabend und in der Nacht zu Donnerstag hat es in Mecklenburg-Vorpommern zwei schwere Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang gegeben. Ein Mann kam in Warnemünde ums Leben, ein weiterer starb in der Nähe von Greifswald.

Fußgänger von Transporter erfasst

In Warnemünde war ein 88 Jahre alter Mann am frühen Mittwochabend unvermittelt auf eine stark befahrene Hauptstraße getreten und von einem Transporter erfasst worden. Der 51-jährige Fahrer konnte die Kollision trotz Vollbremsung nicht verhindern. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Transporters und Augenzeugen an der Unfallstelle mussten seelsorgerisch betreut werden. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.

Toter und Verletzte nach Verfolgungsjagd

Ein weiterer Unfall ereignete sich in der Nacht in der Nähe von Greifswald. Dort wollten Polizeibeamte ein Auto zur Verkehrskontrolle stoppen. Der Fahrer flüchtete jedoch mit hoher Geschwindigkeit, kam dann in einer Kurve von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Der 20-jährige Fahrer und sein 16-jähriger Beifahrer erlitten schwere Verletzungen. Ein 20 Jahre alter Mann auf dem Rücksitz kam ums Leben. Nach ersten Erkenntnissen stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss und hatte keine Fahrerlaubnis.

