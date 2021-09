Stand: 04.09.2021 08:45 Uhr Zwei Tote bei Verkehrsunfällen in Vorpommern

Ein Autofahrer ist am Freitagabend bei einem Unfall auf der Kreisstraße 19 im Landkreis Vorpommern-Rügen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war sein Wagen zwischen Sundhagen-Horst und Sundhagen-Kirchdorf aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert. In Hinrichshagen (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) kam ein 62-Jähriger mit seinem Auto von der Straße ab, fuhr 40 Meter über eine Wiese und dann in einen Teich. Die Feuerwehr konnte den eingeklemmten Fahrer nur noch tot aus dem Wagen bergen. | 04.09.2021 08:44