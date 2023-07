Zwei Schülerinnen aus Crivitz absolvieren Abitur in Plattdeutsch Stand: 13.07.2023 06:20 Uhr In diesem Jahr haben erstmals zwei Schülerinnen in Mecklenburg-Vorpommern eine mündliche Abiturprüfung im Fach Plattdeutsch absolviert. Sechs Jahre lang hatten sie Niederdeutsch als dritte Fremdsprache erlernt.

Beim Abitur Mecklenburg-Vorpommerns gab es in diesem Jahr eine Premiere: Zwei Schülerinnen aus Crivitz absolvierten ihre mündlichen Prüfungen im Fach Plattdeutsch. Die Aufgaben für die beiden jungen Frauen aus Crivitz hatten es in sich. Sie mussten zum Beispiel eine auf Plattdeutsch gehaltene Rede eines Politikers der Nazi-Zeit analysieren. Ebenfalls gefordert war, die Situation der Fischer im Land darzustellen und einzuordnen.

Plattdeutsch an 47 Schulen in MV

Im Schuljahr 2016/2017 war Plattdeutsch in Mecklenburg-Vorpommern mit eigenem Rahmenplan und Prüfungsordnung eingeführt worden. An vier Profilschulen können die Schülerinnen und Schüler das Fach bis zum Abitur belegen - in Laage, Stavenhagen, Demmin und Dömitz. Die Crivitzer Schule, von der die ersten Abiturientinnen kommen, führt das Fach nicht fort - aus schulorganisatorischen Gründen, wie es hieß. Insgesamt lernen an 47 Schulen im Land mehr als 1.700 Schülerinnen und Schüler Plattdeutsch - auch im Wahlpflichtunterricht, als Neigungsfach oder in Arbeitsgemeinschaften.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 13.07.2023 | 06:00 Uhr