Stand: 05.07.2021 06:06 Uhr Zwei Rentner beim Baden in der Ostsee vor Usedom gestorben

Auf Usedom sind zwei Urlauber beim Baden in der Ostsee ums Leben gekommen. Ein 82-Jähriger Mann aus Halle war laut Polizei am Strand von Karlshagen ins Wasser gegangen. Badegäste bemerkten später, dass der Rentner leblos im Wasser trieb. Ein 83-jähriger Urlauber aus Leipzig war am Nachmittag am Strand von Kölpinsee baden gegangen und am Abend von seiner Ehefrau als vermisst gemeldet worden. Der Rentner wurde schließlich von der Feuerwehr leblos im Wasser treibend gefunden. | 05.07.2021 06:05