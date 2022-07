Stand: 29.07.2022 08:26 Uhr Zwei Radfahrer bei Unfällen schwer verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist am Donnerstagnachmittag in Wackerow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ein 16-jähriger Radfahrer lebensbedrohlich verletzt worden. Laut Polizei fuhr er von einem Grundstück auf eine Straße und wurde von dem Auto erfasst. Der verletzte Junge wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Neubrandenburg geflogen. Fast zeitgleich wurde in Greifswald ein 66-jähriger Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Kleintransporter schwer verletzt. Nach ersten Ermittlungen hatte der Radler an einer Kreuzung die Vorfahrt des Transporters missachtet. Die 38-jährige Fahrerin habe zwar gebremst, den Zusammenprall mit dem Rad aber nicht mehr verhindern können, so die Polizei. | 29.07.2022 07:59

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 28.07.2022 | 19:00 Uhr