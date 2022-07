Stand: 25.07.2022 05:50 Uhr Zwei Menschen aus MV sterben bei Unfall nach Konzert in Frankfurt

Bei einem Bahnunfall nach einem Konzert in Frankfurt sind am Wochenende zwei Fans aus Mecklenburg-Vorpommern ums Leben gekommen. Der 45-jährige Mann und die 25-jährige Frau seien von einem als Sonderzug eingesetzten Regionalzug erfasst worden, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Bereits vor dem tödlichen Unfall waren nach Angaben der Bundespolizei Teilbereiche der Bahnstrecke gesperrt worden, weil im Anschluss an das Konzert immer wieder Menschen die Gleise betreten hätten. Der Lokführer leitete nach Angaben der Ermittler noch eine Notbremsung ein, konnte den Unfall aber nicht mehr verhindern. | 25.07.2022 05:50