Zwei Männer beim Weihnachts-Spaziergang in Eis eingebrochen Stand: 26.12.2022 07:34 Uhr Beim Versuch, in der Nähe von Dabel (Kreis Ludwigslust-Parchim) Fotos vom zugefrorenen Holzendorfer See aus zu machen, sind am Sonntag zwei Männer durch das dünne Eis gebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, versuchte eine dritte Person, die Männer aus dem Wasser zu ziehen, was aber nicht gelang. Als die alarmierten Rettungskräfte eintrafen, seien die Männer bereits stark unterkühlt gewesen. Ein 35 Jahre alter Mann befand sich nach Angaben der Polizei für circa zehn Minuten im Wasser und musste reanimiert werden.

Tauwetter lässt Eisdecke schrumpfen

Auch sein 33-jähriger Begleiter erlitt schwere Verletzungen. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht, der 35-Jährige befand sich in Lebensgefahr. Nach tagelangem Frost hatten zuletzt Plusgrade und Regen die Eisdecken der Seen wieder schrumpfen lassen, so dass ein Betreten als lebensgefährlich gilt.

