Zwei Hektar Wald bei Neustrelitz abgebrannt Stand: 23.05.2023 06:43 Uhr Mögliche Munitionsverseuchung, unklarer Brandherd und schwierige Wasserversorgung - bei einem Waldbrand an der Seenplatte hatte die Feuerwehr mit Problemen zu kämpfen.

Bei Neustrelitz hat die Feuerwehr am Montagabend einen Waldbrand gelöscht - etwa zwei Hektar sind abgebrannt. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, sagte eine Sprecher des Kreises Mecklenburgische Seenplatte. Das Feuer sei inmitten eines Waldes am Ostufer des Langen Sees bei Weisdin in Nähe der Bundesstraße 96 ausgebrochen. Der Brandherd sei schwer zu finden gewesen. Erst mit Hilfe eines Polizeihubschraubers konnte die Stelle genau lokalisiert worden.

Wasserversorgung über lange Strecke

Erschwerend kam hinzu, dass zu Beginn nicht klar war, ob in dem Waldstück noch Munition aus dem zweiten Weltkrieg liegt. Erst als das ausgeschlossen werden konnte, begannen die über 120 Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten. Auch das war nicht einfach, da dass Löschwasser über eine lange Strecke über Schläuche herangeführt werden musste. Gegen 21 Uhr war der Waldbrand gelöscht. Eine Brandwache wurde anschließend eingerichtet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 23.05.2023 | 07:00 Uhr