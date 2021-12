Zwei Frauen aus Moor am Galenbecker See gerettet Stand: 20.12.2021 05:27 Uhr Nördlich von Strasburg im Kreis Mecklenburgische Seenplatte sind zwei Frauen im Moor eingesunken. Was als Spaziergang am Galenbecker See begann, endete mit einem Rettungseinsatz.

Gegen 17 Uhr am Sonntag: der Notruf, am Telefon eine 31-jährige Greifswalderin. Sie teilte mit, im Moor versunken zu sein, zusammen mit einer Freundin. Hüfttief, so gab die Anruferin an, steckten beide im Wasser, aus eigener Kraft könnten sie sich nicht befreien. Die Temperaturen am See lagen an diesem Nachmittag nur knapp über dem Gefrierpunkt.

Polizisten allein konnten nicht retten

Polizisten aus dem Revier in Friedland entdeckten die beiden verunglückten Frauen. Etwa 150 Meter vom See entfernt waren sie in ein Gebiet geraten, das fast vollständig von Wasser umschlossen ist. Aufgebrochen waren die 31-Jährige und ihre 28-jährige Freundin am Aussichtspunkt Fleethof am Galenbecker See, nun steckten sie fest. Feuerwehrleute mit einem Schlauchboot wurden an den See gerufen, ebenso wie zwei Rettungswagen und ein Notarzt.

Der Fischer vom Galenbecker See musste helfen

Doch die Rettungskräfte allein konnten die beiden Verunglückten nicht aus dem Wasser ziehen. Die Feuerwehrleute holten den Fischer, erst mit Hilfe seines Bootes gelang es, die Frauen zu retten. Da waren bereits zweieinhalb Stunden vergangen, doch die Freundinnen erlitten lediglich leichte Unterkühlungen. Sie wurden vom Rettungsdienst behandelt und schließlich von einem Bekannten abgeholt, wie die Polizei mitteilte. Im Einsatz waren insgesamt 48 Feuerwehrleute aus Torgelow, Ferdinandshof und Wilhelmsburg. Wegen des Rettungseinsatzes musste die Landesstraße 311 für rund zwei Stunden gesperrt werden.

