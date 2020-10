Zwei Feuerwehren im Kreis Vorpommern-Greifswald abgemeldet Stand: 06.10.2020 07:48 Uhr Zwei freiwillige Feuerwehren im Kreis Vorpommern-Greifswald sind nicht voll einsatzfähig. Laut Amtswehrführer haben sie zu wenig einsatzbereite Mitglieder vor Ort.

Die freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden Mönkebude und Hintersee bei Ueckermünde sind nur bedingt einsatzbereit. Die beiden Wehren haben sich am Montag beim Kreis abgemeldet, bestätigte Sprecher Achim Froitzheim NDR 1 Radio MV. Die Feuerwehren der Nachbargemeinden aus Leopoldshagen und Grambin beziehungsweise Ahlbeck-Gegensee müssen jetzt ausrücken, wenn es in Mönkebude oder Hintersee brennt.

Amtswehrführer: Wehren fehlen neue Mitglieder vor Ort

Die Nachbar-Wehren bräuchten länger zum Einsatzort, sagte Amtswehrführer Jan Schröder. Bei Verkehrsunfällen und Wohnhausbränden zähle aber oftmals jede Sekunde um Leben zu retten, so Schröder weiter. Das Hauptproblem sieht er in der fehlenden Mitgliedergewinnung. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte in Mönkebude und Hintersee hätten schon "ein gewisses Alter" erreicht. Viele arbeiten zudem auswärts. Deshalb seien etliche dieser Feuerwehrfrauen und -männer für Einsätze innerhalb der Woche einfach nicht verfügbar.

