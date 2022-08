Stand: 08.08.2022 07:08 Uhr Zwei E-Bike-Fahrer bei Unfällen lebensgefährlich verletzt

Am Wochenende sind in Bergen und bei Libnow zwei E-Bike-Fahrer bei Unfällen lebensgefährlich verletzt worden. In Bergen auf Rügen stürzte ein 63-Jähriger am Sonntag mit seinem Elektrofahrrad. Er sei auf Höhe des Busbahnhofs gegen einen Bordstein gestoßen und habe sich mit dem Fahrrad überschlagen, so die Polizei. Die B196 war wegen des Unfalls vorübergehend voll gesperrt. Am Sonnabend stieß ein 78-jähriger E-Bikefahrer auf der B110 bei Libnow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) mit einem Auto zusammen, als der Radfahrer abbiegen wollte. Der 78-Jährige, der einen Helm getragen haben soll, erlitt lebensgefährliche Verletzungen. | 08.08.2022 07:08