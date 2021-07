Stand: 15.07.2021 08:10 Uhr Zuschauer von "Aktenzeichen XY" geben Rostocker Ermittlern Hinweise

Die Ermittlergruppe "Cold Case Unit" aus Rostock hat dank der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" Hinweise auf einen fast 24 Jahre zurückliegenden Mord erhalten. In der Sendung am Mittwochabend ging es um den 14-jährigen Martin Drewes aus Boizenburg, der 1997 tot in einem Wald gefunden wurde. Mehrere Anrufer nannten laut Polizei nach der Ausstrahlung Namen von Kontaktpersonen, die zur Aufklärung der Taten beitragen könnten. | 15.07.2021 08:10