Zusätzliche Einmalzahlung für Schulen und Sportvereine

In diesem Jahr stockt das Sozialministerium in MV das Geld für das Projekt "Sport in Schule und Verein" einmalig auf. Die Sportjugend im Land hatte Nachbesserungen gefordert. Mehrere Kreistage und Stadtvertertungen hatten per Beschluss das Land aufgefordert, das Projekt finanziell besser abzusichern. Regulär stünden laut Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) 255.600 Euro zur Verfügung. Aufgrund der vielen Anträge könne das Landesprogramm nun aber um weitere 60.000 Euro aufgestockt werden. Das Geld kommt vom Bund und stammt aus dem Pott "Aufholen nach Corona". Mit dem Geld werden Aufandsentschädigungen für ehrenamtliche Übungsleiter und Sportmaterialien bezahlt. Das Projekt "Sport in Schule und Verein" gibt es an fast jeder zweiten Schule im Land.

