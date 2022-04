Zusätzliche Abiturtermine könnten Lehrer überlasten Stand: 08.04.2022 07:28 Uhr Angesicht der hohen Corona-Infektionszahlen ist nicht sicher, ob alle Schüler zu den Abschluss-Prüfungen oder den Nachschreibe-Terminen fit sein werden. Das Bildungsminsterium erlaubt diesmal auch "dezentrale Prüfungen" an jeder Schule.

Der Verband der Gymnasiallehrer in Mecklenburg-Vorpommern warnt vor einer Überlastung von Fachlehrern, wenn Schulen eigene Abitur-Termine einrichten und dafür Prüfungsarbeiten erstellen müssen. Angesichts hoher Infektionszahlen erlaubt das Bildungsministerium in diesem Jahr dezentrale Abiturtermine an den Schulen.

Zusätzliche Arbeit ist kaum zu schaffen

Für das Abitur sei das eine anspruchsvolle Sache, gibt der Landeschef des Philologenverbandes Nino Janko zu bedenken: "Die zentralen Abiture werden über Monate in Prüfungskommissionen erstellt. Hier wird der Prozess übertragen auf einzelne Lehrkräfte und die Lehrkräfte müssen nebenbei noch regulären Unterricht gestalten, Prüfungsklausuren korrigieren und mündliche Prüfungen abnehmen. Und das ist ein hoher Anspruch " In den wenigen Wochen zwischen Prüfungs-Zweitterminen und Zeugnisausgabe sei das kaum zu schaffen, befürchtet Janko. Zumal die Aufgaben vom Land zuvor noch geprüft werden müssen.

Künftig mehr Klausuren vorhalten

Vielleicht ginge es aber auch einfacher, so die Philologen: "Zum Beispiel die Abiture 2023, die jetzt im Endspurt sein sollten, inwiefern man die nutzen und anpassen könnte und somit einen zweiten zentralen Nachschreibetermin anbieten könnte." Eine weitere Idee: zu schauen, ob es noch ungenutzte Abituraufgaben aus früheren Jahren gibt und sie in diesem Jahr einzusetzen. Und vorausschauend gibt es noch den Vorschlag, künftig einfach mehr Abiturklausuren in den Aufgabenkommissionen zu erstellen, damit das nicht Fachlehrer auf den letzten Drücker leisten müssen.

