Zunehmende Waldbrandgefahr: Teilweise gilt höchste Warnstufe Stand: 27.06.2022 11:07 Uhr Die anhaltende Trockenheit lässt die Waldbrandgefahr in Mecklenburg-Vorpommern weiter steigen. Teilweise gilt jetzt schon die höchste Warnstufe fünf. Zudem soll es heute richtig heiß werden. Aber auch Regen ist in Sicht.

Das Leitforstamt Mirow hat am Montag die höchste Waldbrandwarnstufe ausgerufen: Das betrifft das Gebiet südlich einer groben Linie vom Plauer See über Waren bis ans südliche Neubrandenburg. In weiten Teilen des Landes gilt inzwischen Warnstufe vier - lediglich in der Nordhälfte des Landes von Wismar bis Wolgast ist die Lage noch relativ entspannt.

Behörden haben Bereitschaftsdienste eingerichtet

Wege müssen derzeit noch nicht gesperrt werden. Bei den zuständigen Behörden wie beispielsweise den Ordnungsämtern der Landkreise, der Polizei, dem Katastrophenschutz und der Bundeswehr wurden Bereitschaftsdienste eingerichtet. Auch das Innenministerium in Schwerin ist involviert, täglich wird die Lage neu beurteilt und entsprechende Maßnahmen festgelegt - etwa, wo wegen besonders hoher Gefahr zusätzliche Kräfte gebündelt werden müssen. Die Forstmitarbeiter warnen noch einmal eindringlich davor, Zigarettenkippen aus dem Auto zu werfen. Rauchen im Wald ist grundsätzlich verboten. Wie schnell es ernst werden kann, hat der Brand am vergangenen Freitag in Neustrelitz gezeigt. Dort hatten sich die Behörden schon darauf eingestellt, die Justizvollzugsanstalt zu evakuieren.

Bis zu 36 Grad - es soll noch einmal richtig heiß werden

Die Mitarbeiter der Waldbrandmeldezentrale hoffen auf Regen. Es habe zwar in der Nacht zum Montag etwas geregnet, aber nicht flächendeckend, so ein Sprecher. Zudem soll es heute noch einmal richtig heiß werden. Für die Mecklenburgische Seenplatte werden rekordverdächtige Temperaturen bis zu 36 Grad prognostiziert, was die Böden in den Wäldern weiter austrocknet. Abhilfe würde Regen schaffen. Tatsächlich ist Niederschlag auch verhergesagt.

In Groß Vielen fielen am Sonntag 100 Liter Regen pro Quadratmeter

Doch wo der genau falle, lasse sich schwer vorhersagen, sagte Meteorologe Stefan Kreibohm vom NDR Weterstudio auf Hiddensee. Einige Regionen würden wohl zu viel Regen abbekommen, andere gar keinen. Das sei am Sonntag bereits ähnlich gewesen, sagte Kreibohm. So seien etwa in Groß Vielen nördlich von Neustrelitz 100 Liter Regen pro Quadartmeter gefallen, nur zehn Kilometer weiter dagegen kein einziger Tropfen. Gefahr gehe auch vvon Blitzen bei Gewittern aus. Etwa drei Prozent aller Waldbrände würden durch Blitzschlag ausgelöst, so Kreibohm. Erst am Sonntag hatte ein Blitz ein Reetdachhaus in Born auf dem Darß in Brand gesetzt. Der Schaden: rund 800.000 Euro.

