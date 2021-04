Zum Gedenken an Corona-Tote Flaggen auf Halbmast Stand: 18.04.2021 08:37 Uhr Zum Gedenken an die bislang rund 80.000 Corona-Toten trifft Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute in Berlin Hinterbliebene. Auch in Mecklenburg-Vorpommern wird der Toten gedacht.

Um der vielen Toten der Corona-Pandemie zu gedenken, kommt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Nachmittag mit Hinterbliebenen der Opfer zusammen. An der Veranstaltung im Konzerthaus Berlin nehmen unter anderem auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) teil. Bereits am Vormittag findet ein Ökumenischer Gottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin statt. Die Veranstaltungen werden im Fernsehen übertragen. Der Bundespräsident rief dazu auf, bundesweit der Opfer der Pandemie symbolisch zu gedenken, "indem wir brennende Kerzen in unsere Fenster stellen".

Flaggen in Mecklenburg-Vorpommern auf Halbmast

Auch in Mecklenburg-Vorpommern wurden die Flaggen auf Halbmast gesetzt. 926 Frauen und Männer sind im Nordosten bislang aufgrund des Virus gestorben. Mit einem ökumenischen Gottesdienst wollten sich unter anderem die Gemeinden der evangelischen Stadtkirche und die katholische Kirchgemeinde in Ludwigslust am Gedenken beteiligen. Am Nachmittag sollen unter anderem in Stralsund die Kichenglocken für eine Viertelstunde läuten.

„Ich wünsche mir, dass wir am 18. April gemeinsam an die Verstorbenen erinnern und die Angehörigen stärken“, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). „Wir können dazu nicht zusammenkommen. Aber wir können gemeinsam mit Kerzen ein starkes Signal senden.“



