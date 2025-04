Zukunftstag MV: Girls' and Boys' Day räumt mit Berufsklischees auf Stand: 02.04.2025 09:13 Uhr Firmen und Einrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern bieten zum Girls' und Boys' Day rund 3.000 Schülern die Möglichkeit, Berufe kennenzulernen, die traditionell dem anderen Geschlecht zugeschrieben werden.

Mehr Frauen in technischen Berufen und mehr Männer in traditionell weiblich dominierten Berufen - das ist seit mehr als 20 Jahren das Ziel des Zukunftstags für Jungen und Mädchen bei der Berufsorientierung. Veränderungen setzen sich laut Industrie- und Handelskammer Rostock aber eher schleppend durch - wenn auch mit steigender Tendenz. Von insgesamt 5.875 Auszubildenden im Handwerk in MV seien Ende 2024 lediglich 935 weiblich gewesen, da "gibt es noch viel nach oben", sagt der Rostocker IHK-Chef Axel Hochschild. Zwar sei die Resonanz auf die Angebote des Zukunftstags bei Mädchen "erfreulich hoch", dennoch würden sich Mädchen noch immer vergleichsweise selten für technische Berufe entscheiden.

Frauen holen in "traditionellen Männerberufen" auf

Die Erfahrungen zeigten jedoch, dass Mädchen in "klassischen Männerberufen" nicht nur mithalten können, "sondern ihren männlichen Kollegen oft voraus" seien, so der Schweriner Handwerkskammerpräsident Uwe Lange. Von derzeit rund 20.000 Handwerksunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern würde rund ein Viertel mittlerweile von Frauen geführt, auch bei Neueintragungen ins Register seien Frauen zudem häufiger in Führungspositionen. Sie würden zudem häufig besser vorbereitet in die berufliche Selbstständigkeit starten, risikobewusster und nachhaltiger agieren, hieß es. Zuwächse bei der Zahl der weiblichen Auszubildenden wurden den Angaben zufolge unter anderem in der Metall- und Elektrotechnik verzeichnet, dennoch sei die Zahl der Berufsanfänger in diesem Bereich nach wie vor überwiegend männlich.

Gleichstellung in der Berufswelt noch erreicht

Der Girls' and Boys' Day habe seit seiner Einführung zwar den Blick von Mädchen und Jungen auf ihre beruflichen Möglichkeit geweitet, es seien aber "noch längst nicht alle alten Rollenbilder verschwunden", sagt die für Gleichstellung zuständige Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Die Linke). Der von Gewerkschaften und Unternehmerverbänden getragene Aktionstag am morgigen Donnerstag steht in diesem Jahr unter dem Motto "Die Zukunft gehört dir", die zentrale Auftaktveranstaltung findet im SOS-Kinderdorf in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen), wo unter anderem Erzieherberufe vorgestellt werden. Beim morgigen Zukunftstag haben knapp 300 Firmen und Einrichtungen im Land etwa 2.100 Plätze für Mädchen und rund 800 Plätze in 200 Betrieben für Jungen bereitgestellt.

Medienberufe: Zukunftstag beim NDR MV

Auch im Landesfunkhaus in Schwerin schnuppern am Zukunftstag knapp 25 Mädchen und Jungen in Medienberufe in Redaktion und Produktion hinein und haben die Möglichkeiten zu erfahren, wie der Norddeutsche Rundfunk arbeitet. Im Hörfunkstudio von NDR 1 Radio MV und dem Fernsehstudio des Nordmagazins erfahren die Kinder und Jugendlichen, wie die Nachrichten ins Radio und Fernsehen kommen, was vertrauenswürdige Quellen sind und können sich selbst vor Kamera und Mikrofon ausprobieren. Im Onlinebereich lernen die Jungen und Mädchen unter anderem mehr über Fake News und wie man beispielsweise KI-Inhalte in den sozialen Netzwerken von echten Fotos und Videos unterscheiden kann. Gleichzeitig gewinnen die Kinder und Jugendlichen Einblicke in die Ausbildungsberufe in der Produktion an Kamera, im Schnitt oder in der Hörfunktechnik.

