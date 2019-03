Stand: 04.03.2019 06:57 Uhr

"Zukunftsbündnis MV" wird in Schwerin gegründet

In Schwerin soll heute Vormittag das "Zukunftsbündnis MV" gegründet werden. Damit wollen Landesregierung, Unternehmen und Gewerkschaften Mecklenburg-Vorpommern als Beschäftigungsstandort stärken und dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Der neue Zusammenschluss ersetzt das frühere "Bündnis für Arbeit", das zum Ziel hatte, die hohe Arbeitslosigkeit im Land in den Griff zu bekommen.

Fachkräftesicherung im Mittelpunkt

Zentrales Thema in dem neuen Bündnis ist laut Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) die Fachkräftesicherung. Als eines der wichtigsten Ziele nannte sie die Angleichung der Löhne ans Westniveau, um junge Leute im Land halten und auch Pendler zurückholen zu können. Die Löhne im Nordosten liegen seit Jahren mehr als 20 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt.

Ausbildung soll verbessert werden

Ein weiteres Thema ist die Berufsausbildung in Mecklenburg-Vorpommern. Diese müsse dringend attraktiver gemacht werden, heißt es von der Vereinigung der Unternehmensverbände im Land. Die Wirtschaft erwartet außerdem eine Diskussion darüber, wie die Wertschöpfung im Land erhöht werden kann. Der industrielle Mittelstand müsse gestärkt werden, Ansiedlungen sollten gerade in diesem Bereich möglich gemacht werden.

Weitere Themen: Digitalisierung und Weiterbildung

Neben der Industriepolitik will der DGB Nord auch über die Arbeit 4.0, also die Digitalisierung der Arbeitswelt sprechen. Auch die Weiterbildung und die berufliche Integration von Langzeitarbeitslosen müsse gestärkt werden, so eine Forderung des Gewerkschaftsbundes. Neben Arbeitsagentur Nord Chefin Margit Haupt-Koopmann wird auch der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, zu der Sitzung erwartet.

