Zukunft der MV-Werften: Die Zeit wird knapp Stand: 28.12.2021 13:11 Uhr Derzeit laufen die Gespräche zur Werftenrettung zwischen dem Werfteigner und der Bundesregierung. Spätestens in zwölf Tagen brauchen die Werften Mittel vom Bund.

Laut dem Schweriner Wirtschaftsministerium brauchen die Werften spätestens am 9. Januar 2022 Mittel aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes. Das Land verweist auf die Verhandlungen von Bund und dem Genting-Konzern aus Hongkong, dem die Werften gehören. Bisher hieß es, dass eine Einigung bis zum Jahresende nötig sei. Insgesamt werden dringend rund 130 Millionen Euro benötigt, um Rechnungen zu bezahlen. Land und Bund sagen: Wir unterstützen, wenn Genting auch einen Teil dazu beiträgt.

Branche liegt Corona-bedingt am Boden

Darüber, wie diese Gespräche laufen, gibt es aus dem Bundeswirtschaftsministerium keine Auskunft. Nur wenn alle drei Partner Geld in den Topf werfen, kann die Global 1 in Wismar fertiggebaut werden. Und nur ein fertiges Schiff könnte überhaupt verkauft werden und so die schon gezahlten Fördermillionen wieder reinholen. Genau da liegt das Risiko: Wer kauft jetzt ein milliardenteures Kreuzfahrtschiff, während die Branche am Boden liegt?

