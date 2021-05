Zugstrecke Schwerin-Rostock ab Montag wieder frei Stand: 07.05.2021 18:32 Uhr Nach der Absenkung von Bahngleisen in der Nähe von Ventschow (Landkreis Nordwestmecklenburg) soll die Strecke voraussichtlich Anfang der kommenden Woche wieder freigegeben werden. Das kündigte die Bahn am Freitag an.

Nach der Absenkung von Bahngleisen auf der Strecke zwischen Schwerin und Rostock wird die Strecke offenbar schneller instand gesetzt, als anfangs vermutet wurde. Ursprünglich war vorgesehen, bis zum 12. Mai zumindest eines der zwei Gleise wieder zu stabilisieren. Nun kündigte die Bahn an, dass die Strecke voraussichtlich Anfang der kommenden Woche wieder freigegeben wird. Bei planmäßigen Bauarbeiten zwischen Bad Kleinen und Bützow war die Absenkung am Mittwoch festgestellt worden. Die Vollsperrung an der Stelle sorgt seitdem für den Ausfall der IC- beziehungsweise ICE-Verbindungen zwischen Hamburg und Rostock sowie dem Ostseebad Binz. Auch der Nahverkehr sowie die IC-Verbindung zwischen Leipzig und Warnemünde sind betroffen.

Kritik an der Baustellen-Planung

Im Zusammenhang mit dem Vorfall kritisierte der Zusammenschluss privater Schienengüterverkehr-Anbieter "Netzwerk Europäischer Eisenbahnen" (NEE) die Baustellenpolitik der Deutschen Bahn. Das Unternehmen habe das Netz zu sehr ausgedünnt und sperre für Bauarbeiten zu lange den Verkehr.

