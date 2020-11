Züssow: Mutmaßlicher Brandstifter nach Scheunenbrand gefasst Stand: 09.11.2020 06:33 Uhr Bei einem Feuer in Züssow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Sonntagabend eine Scheune bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Die Polizei meldete die Festnahme eines mutmaßlichen Brandstifters.

Bei einem Scheunenbrand in Züssow ist nach Angaben der Polizei ein Schaden von rund 315.000 Euro entstanden. Kurz nach 20 Uhr ging am Sonntag der Notruf bei der Polizei ein. Als die umliegenden Feuerwehren eintrafen, stand die Scheune schon komplett in Flammen. Knapp 80 Einsatzkräfte der Wehren aus Züssow, Karlsburg, Ranzin, Groß Kiesow, Lühmannsdorf, Gützkow und Wolgast waren an den Löscharbeiten beteiligt.

Mutmaßlicher Brandstifter festgenommen

In der Scheune standen Traktoren, außerdem lagerten dort Heu, Stroh und Futtermittel. Die Kriminalpolizei untersucht nun, was zu dem Brand geführt hat. In der Nähe des Brandortes hat die Polizei einen mutmaßlicher Brandstifter vorläufig festgenommen. Im Zuge der Löscharbeiten war die B111 für etwa fünf Stunden voll gesperrt. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt.

